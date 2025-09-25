أردوغان: مستمرون في دعم سوريا ونتطلع إلى رفع كامل العقوبات عنها

photo 2025 09 24 19 42 01 أردوغان: مستمرون في دعم سوريا ونتطلع إلى رفع كامل العقوبات عنها

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ماضية في تقديم الدعم لسوريا، معرباً عن تطلعها إلى رفع جميع العقوبات المفروضة عليها في أقرب وقت ممكن.

وذكرت وكالة الأناضول أن تصريحات أردوغان جاءت خلال لقائه الرئيس أحمد الشرع، في البيت التركي بنيويورك أمس على هامش اجتماعات الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفاد بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأن المباحثات بين الرئيسين ركزت على العلاقات الثنائية، وعدد من الملفات الإقليمية.

وشدد الرئيس أردوغان على أن تركيا تنظر بإيجابية إلى جميع المبادرات القائمة على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وأنها تتابع التطورات في المنطقة، ودعمها لسوريا سيتواصل بوتيرة متصاعدة.

الرئيس الشرع يلتقي رئيس جمهورية لاتفيا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
ملك الأردن: سيادة سوريا واستقرارها أمر مهم لأمن المنطقة
جامعة الدول العربية تدين الغارة الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق
رئيس الوزراء اللبناني: سأزور سوريا غداً لبحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين
وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني يلتقي عدة وزراء على هامش أعمال الدورة الـ 51 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك