أردوغان: مستمرون في دعم سوريا ونتطلع إلى رفع كامل العقوبات عنها

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ماضية في تقديم الدعم لسوريا، معرباً عن تطلعها إلى رفع جميع العقوبات المفروضة عليها في أقرب وقت ممكن.

وذكرت وكالة الأناضول أن تصريحات أردوغان جاءت خلال لقائه الرئيس أحمد الشرع، في البيت التركي بنيويورك أمس على هامش اجتماعات الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفاد بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأن المباحثات بين الرئيسين ركزت على العلاقات الثنائية، وعدد من الملفات الإقليمية.

وشدد الرئيس أردوغان على أن تركيا تنظر بإيجابية إلى جميع المبادرات القائمة على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وأنها تتابع التطورات في المنطقة، ودعمها لسوريا سيتواصل بوتيرة متصاعدة.