الخارجية الفلسطينية تدين التفجير الإرهابي في دمشق وتؤكد دعمها لأمن واستقرار سوريا

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، اليوم الجمعة، التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس مقهى في محيط القصر العدلي في دمشق وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة في بيان نشر على موقعها في منصة “إكس”، تضامن دولة فلسطين الكامل مع سوريا، حكومة وشعباً، في هذا المصاب الأليم، مجددة موقفها الثابت الداعم لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وبما يحفظ أمن وسلامة شعبها ويعزز السلم والاستقرار في المنطقة.

وتقدمت الخارجية الفلسطينية بخالص العزاء ‏والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.‏



وكان التفجير الإرهابي قد استهدف مقهى في دمشق أمس الخميس، وقوبل بإدانات عربية ودولية واسعة أكدت التضامن مع سوريا في مواجهة جميع أشكال الإرهاب.