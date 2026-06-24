اجتماع سوري-هولندي في جنيف على هامش “مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام”

جنيف-سانا

عقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اجتماعاً ثنائياً مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاغر، وذلك على هامش مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام والذخائر غير المنفجرة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من مخاطرها وحماية المدنيين، إضافة إلى مناقشة احتياجات المرحلة المقبلة وأهمية دعم برامج المسح والإزالة والتوعية بالمخاطر.

يذكر أن أعمال مؤتمر “المعنيين بإزالة الألغام في سوريا” انطلقت أول أمس الاثنين برئاسة وزير الطوارئ وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية والشركاء الدوليين والمانحين.

يتبع…