بعثة فلسطين في جنيف تحذر من موجة تهجير قسري بالضفة وتدعو لتحرك دولي عاجل



جنيف-سانا



حذرت بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف اليوم الجمعة من تدهور غير مسبوق في الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة، جراء تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، واستمرار العدوان على المخيمات الفلسطينية، ولا سيما جنين وطولكرم ونور شمس.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن البعثة أكدت خلال إحاطة قدمتها بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن هذا العدوان تسبب في أكبر موجة تهجير قسري تشهدها الضفة الغربية منذ عام 1967 إلى جانب تدمير واسع النطاق طال البنية التحتية والمنازل والمنشآت المدنية.



وأكد مندوب فلسطين في جنيف، إبراهيم خريشي، أن الضفة الغربية تواجه تصعيداً خطيراً على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية كافة في ظل سياسات الضم والاعتقالات والإعدامات الميدانية وإرهاب المستوطنين.



وطالب خريشي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية رادعة لحماية الشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وضمان المساءلة وتحقيق حل الدولتين.



من جانبه، استعرض المجلس النرويجي للاجئين العراقيل والتشريعات التي تفرضها سلطات الاحتلال لإعاقة العمل الإنساني ومنع وصول المساعدات، مؤكداً تعارضها مع القانون الإنساني الدولي.



بدوره، أشار فريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” خلال الإحاطة إلى تصاعد عمليات التدمير والتهجير القسري لأكثر من 45 ألف فلسطيني واستهداف المنشآت الطبية، فضلاً عن مساعي الاحتلال لهدم مباني الوكالة في القدس المحتلة.



كما وثق مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تقاريره عمليات القتل المتعمد واستهداف المدنيين وفرض القيود على حركتهم، محملاً القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.



وتخلل الإحاطة شهادات حية قدمها وفد من اللاجئين الفلسطينيين حول الاعتداءات المتكررة وتدمير منازلهم، فيما عبر ممثلو الدول والبعثات الدبلوماسية المشاركة عن قلقهم البالغ إزاء هذا التدهور، مؤكدين تمسكهم بالقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مستقبله وإقامة دولته المستقلة.



وشارك بالإحاطة وفد من لاجئي مخيمات شمال الضفة الغربية.

