القائم بأعمال السفارة السورية‏ في بروكسل يبحث مع الاتحاد الأوروبي متابعة الحوار السياسي

1121 القائم بأعمال السفارة السورية‏ في بروكسل يبحث مع الاتحاد الأوروبي متابعة الحوار السياسي

بروكسل-سانا

بحث القائم بأعمال السفارة السورية في بروكسل السفير الدكتور عبد اللطيف دباغ مع نائب الأمين العام لهيئة العمل الخارجي الأوروبي أولوف سكوغ، مسار العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي.
 
وقالت السفارة عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة: إن دباغ وسكوغ تناولا خلال اللقاء متابعة نتائج الحوار السياسي رفيع المستوى السوري الأوروبي، بالإضافة إلى استعراض عدد من الملفات السياسية والدبلوماسية ذات الاهتمام المشترك.
 
يشار إلى أن حواراً سياسياً رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي عقد في الحادي عشر من أيار الماضي في بروكسل، برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، بهدف مناقشة دعم الاتحاد الأوروبي لجهود سوريا في مجال تحقيق الاستقرار والتعافي الاجتماعي والاقتصادي.
 

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