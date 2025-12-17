مباحثات سورية قطرية بالدوحة لتعزيز التعاون الرقابي بين البلدين

IMG 20251217 203829 008 مباحثات سورية قطرية بالدوحة لتعزيز التعاون الرقابي بين البلدين

‏الدوحة-سانا

بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية عامر العلي، مع حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة والشفافية في دولة قطر، ورئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سبُل تعزيز التعاون الرقابي بين البلدين.

وناقش الجانبان خلال اجتماع مشترك بالعاصمة القطرية الدوحة، آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الفساد، واسترداد الأصول، وذلك عبر تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية.

IMG 20251217 203829 716 مباحثات سورية قطرية بالدوحة لتعزيز التعاون الرقابي بين البلدين

‏ويأتي الاجتماع على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في قطر، وفي إطار السعي لتطوير العمل الرقابي وفق المعايير الدولية وتعزيز الشفافية.

يذكر أن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11)، تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من الـ 15 إلى الـ 19 من كانون الأول الجاري، وهي تمثل فرصة للدول المشاركة بالمؤتمر لمواجهة هذا التحدي، وتوجيه أنظار العالم إلى أكثر قضايا الفساد إلحاحاً، وتعزيز الاستجابة العالمية لهذا التهديد.

IMG 20251217 203828 925 مباحثات سورية قطرية بالدوحة لتعزيز التعاون الرقابي بين البلدين
