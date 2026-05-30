الدفاع المدني ينظم نشاطاً ترفيهياً توعوياً للأطفال في دمشق

دمشق-سانا

نظّم الدفاع المدني بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دمشق، نشاطاً ترفيهياً توعوياً للأطفال في حديقة الأمويين، تزامناً مع أجواء عيد الأضحى المبارك.

ووفقاً لما نشرته المحافظة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، تضمّن النشاط فقرات تفاعلية ومسابقات حركية، إضافةً إلى فقرات توعوية وتعليمية، تهدف إلى تعزيز الوعي لدى الأطفال بأساليب السلامة والتصرّف الصحيح في الحالات الطارئة.

وتعمل فرق الدفاع المدني السوري باستمرار على إجراء العديد من الدورات التدريبية في مجال السلامة المهنية، وكيفية التعامل مع الحوادث والكوارث والاستجابة لها بشكل سليم، في مختلف قطاعات المجتمع، بهدف نشر ثقافة الوعي للمخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها أي شخص، وكيفية معالجتها، من خلال فعالياتها وعبر منصاتها.

