سوريا تؤكد في اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط أهمية دعم عودة اللاجئين وجهود إعادة الإعمار

برشلونة-سانا



أكدت سوريا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، ودعم جهود إعادة الإعمار، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين إلى وطنهم، وذلك خلال اجتماع كبار مسؤولي الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية.



وذكرت السفارة السورية في بروكسل، اليوم الأحد، أن القائم بأعمال السفارة عبد اللطيف دباغ ترأس وفد سوريا إلى الاجتماع، بمشاركة المستشارة الدكتورة بهية مارديني.



وأعرب السفير دباغ في كلمته عن تطلع سوريا إلى إعادة اندماجها في أطر التعاون البنّاء ضمن الاتحاد من أجل المتوسط، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية والازدهار المشترك في المنطقة.



كما توجه بالشكر إلى الدول التي استضافت السوريين خلال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية دعم عودتهم الآمنة والطوعية والكريمة إلى وطنهم، والعمل على إنهاء ملف المخيمات ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.



وشدد دباغ على ضرورة تعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل وسبل العيش، ودعم جهود إعادة الإعمار، بما يتيح للسوريين إعادة بناء حياتهم بكرامة وأمان.



يشار إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) وهو منظمة حكومية دولية، يضم 43 دولة، ويعمل لتعزيز التعاون الإقليمي والحوار من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات ملموسة تتناول التنمية الشاملة والمستدامة، والاستقرار والتكامل في المنطقة الأورومتوسطية.