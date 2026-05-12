وفد من الخارجية يجري لقاءات عدة على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي

بروكسل-سانا

أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاديش لقاءات عدة على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل.

فقد التقى الوفد مدير صندوق النقد الدولي في سوريا نائب مدير الصندوق رون فان رودن، ومساعد مدير مكتب شؤون الشرق الأدنى بالولايات المتحدة جون بوش، ووفداً من المفوضية الأوروبية ضم آنا بيريس رئيسة وحدة في المفوضية الأوروبية وليبور تشلاد رئيس قسم التعاون بالإضافة إلى كريستين تيبرغين رئيسة فريق سوريا في المفوضية الأوروبية.

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق له، شارك أمس الإثنين ‌‏في الجلسة الافتتاحية لأعمال الحوار السياسي رفيع المستوى ‌‏بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي في ‏بروكسل.‏

