الأردن يؤكد التزامه بالعودة الطوعية للاجئين السوريين

عمان-سانا

أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، أن بلاده تواصل دورها الإنساني تجاه اللاجئين السوريين، ضمن سياسة العودة الطوعية للاجئين المتسقة مع القانون الدولي.

ولفت المومني في تدوينة عبر منصة “x” اليوم الثلاثاء إلى أن الأردن ملتزمة بذلك رغم تعاقب التحديات وتزايد أعبائها، وفي مسعى لدعم الاستقرار وتقديم يد العون لمن يحتاجها ، مشيراً إلى أنه عاد طوعاً إلى سوريا منذ سقوط النظام البائد وحتى اليوم، ما يزيد على 192 ألف سوري من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال: “جدّدتُ خلال لقائي مع ممثلة المفوضية في الأردن، السيدة ماريا ستافروبولو، التأكيد على أهمية الشراكة القائمة ومواصلة التنسيق، ولا سيما في الجانب الاتصالي والإعلامي، بما يعزز اتساق الجهود في هذا الملف”.

وشدد المومني على أن الأردن سيبقى نموذجاً في الوفاء لواجبه الإنساني تجاه قضايا أمته واللاجئين، وبما يصون كرامتهم ويكفل لهم حياة آمنة كريمة.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن أكثر من 190 ألف لاجئ سوري مسجل عادوا إلى بلادهم منذ الـ 8 من كانون الأول 2024، أي منذ سقوط النظام البائد وحتى اليوم، في حين بلغ عدد العائدين منذ مطلع العام الحالي أكثر من 16 ألف لاجئ موزعين على الشكل التالي: 4500 في كانون الثاني، و3900 في شباط، و3400 في آذار، و4000 في نيسان.