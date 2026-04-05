وزير الخارجية الأردني: نعتز بالعلاقات الأخوية الراسخة مع سوريا الشقيقة وما تشهده من تطور

عمان-سانا

أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن اعتزاز الأردن بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمعها مع سوريا الشقيقة، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.

وقال الصفدي عبر منصة (X) اليوم الأحد: “نعمل معاً لتكريس التعاون الشامل الذي ينعكس خيراً على بلدينا الشقيقين، ونقف معاً في مواجهة التحديات، سوريا تمضي واثقة نحو إعادة البناء، والأردن معها يسندها في كل خطوة على هذه الطريق”.

وجاء كلام الصفدي رداً على تأكيد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني عبر منصة (X)، أن العلاقات السورية الأردنية تسير في مسار تصاعدي فريد في كل المجالات، وأن الدولة السورية لن تتسامح مع أي محاولة للتأثير سلباً على هذه العلاقة.

وكان الشيباني بحث في عمان أمس السبت، مع الصفدي، التحضيرات لعقد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، وأكدا دور هذا المجلس في تعزيز التنسيق بين الوزارات وتعميق التعاون الثنائي.