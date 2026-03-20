مصر تدين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على جنوب سوريا

القاهرة-سانا

أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا اليوم الجمعة، مؤكدة أنه انتهاك صارخ ومتكرر لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وشددت الخارجية المصرية في بيان، على رفض مصر القاطع لتكرار هذه الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية، محذرة من أن هذا التمادي يمثل استخفافاً خطيراً بالأمن والاستقرار الإقليمي، وينذر بانزلاق الشرق الأوسط نحو مزيد من الفوضى والتوتر.

وطالبت مصر بضرورة الانسحاب الفوري والكامل لكل القوات الإسرائيلية من كل الأراضي السورية المحتلة، التزاماً بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما جددت مطالبتها للمجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته والتحرك الفوري؛ لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وإلزام إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي؛ صوناً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

ونفّذ الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدواناً على بنى تحتية عسكرية جنوب سوريا، في سياق خروقاته المتواصلة لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، ومحاولاته خلق الفوضى والتوتر وتقويض الأمن والاستقرار فيها.

وأدانت سوريا هذا العدوان، ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، ووضع حد لسياسات العدوان والتهديد المستمرة التي تمارسها إسرائيل ضد سوريا والمنطقة بأسرها.