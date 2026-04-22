الرئيس الشرع ورئيس دولة الإمارات يبحثان علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها

أبو ظبي-سانا

التقى فخامة الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء في أبو ظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها، إضافة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية ودعم جهود التنمية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

كما تناول الجانبان تطورات الأوضاع الأمنية والتحديات الإقليمية، مؤكدين أهمية تنسيق الجهود للحفاظ على الأمن الإقليمي.

وأكد الرئيس الشرع تضامن الجمهورية العربية السورية مع دولة الإمارات وضرورة احترام سيادة الدول ورفض أي ممارسات تمس أمنها واستقرارها، ولا سيما في ضوء الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على دول المنطقة.

وقال الرئيس الشرع في تدوينة عبر منصة “اكس”: التقيتُ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث اتسعت مساحات العمل المشترك وتنامت فرص التعاون بين بلدينا الشقيقين عبر شراكات اقتصادية أوسع ودعم جهود التنمية، وبحثنا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجدّدتُ وقوف سوريا إلى جانب دولة الإمارات في حفظ أمنها واستقرارها.

وكان الرئيس الشرع وصل اليوم أبو ظبي في إطار جولته الخليجية التي بدأها أمس وشملت كذلك المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

