الكويت تستنكر الاعتداء الإسرائيلي على جنوب سوريا وتطالب مجلس الأمن بوقفه

photo 2026 03 10 16 35 57 1 الكويت تستنكر الاعتداء الإسرائيلي على جنوب سوريا وتطالب مجلس الأمن بوقفه

الكويت-سانا

استنكرت وزارة الخارجية الكويتية بشدة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا اليوم الجمعة.

وأكدت الخارجية في بيان أن الكويت تعد هذا الاعتداء انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددة مطالبتها بضرورة اضطلاع مجلس الأمن والمجتمع الدولي بمسؤولياتهما في وقف هذه الانتهاكات المتكررة.

وأعربت عن وقوف الكويت إلى جانب سوريا في مواجهة الاعتداءات ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سيادتها ووحدة أراضيها.

ونفّذ الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدواناً على بنى تحتية عسكرية جنوب سوريا، في سياق خروقاته المتواصلة لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، ومحاولاته خلق الفوضى والتوتر وتقويض الأمن والاستقرار فيها.

