شراكة جديدة لتعزيز قدرات هيئة المفقودين في توثيق البيانات وضمان حق العائلات في المعرفة

دمشق-سانا

وقعت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف تقديم الدعم التقني والفني للهيئة وتعزيز قدراتها المؤسسية في التعامل مع ملف المفقودين في سوريا.

وتركز المذكرة على دعم البناء المؤسسي للهيئة، وتطوير البنية التحتية الرقمية وأنظمة إدارة البيانات، إضافة إلى تعزيز آليات الإحالة والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، بما يسهم في ترسيخ نهج قائم على احترام حقوق الإنسان وكرامة الضحايا وأسرهم.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتطوير أدواتها المؤسسية والتقنية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في معالجة قضايا المفقودين، ويعزز قدرتها على تنظيم المعلومات وتنسيق الاستجابة الوطنية بما يخدم عائلات المفقودين ويستجيب لحقهم في المعرفة والحقيقة.

وبينت أن هذه الشراكة تعكس التزامها بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في المجالات التقنية والفنية، بما يدعم بناء مؤسسة وطنية مستدامة قادرة على التعامل مع ملف المفقودين بفعالية ومهنية، ويعزز الثقة مع عائلات المفقودين والمجتمع السوري عموماً.

والهيئة الوطنية للمفقودين هيئة وطنية مستقلة تُعنى بمتابعة ملف المفقودين والمختفين قسراً في سوريا، أحدثت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (19) بتاريخ الـ 17 من أيار 2025، وتعمل على جمع المعلومات والبيانات والتحقق منها وبناء المسار المؤسسي لمعرفة المصير، بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، مع الالتزام بمبادئ الاستقلالية وحماية البيانات وعدم الإضرار واحترام كرامة الضحايا وذويهم.