الرئيس الشرع يبحث هاتفياً مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني التطورات الإقليمية

دمشق-سانا

أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً اليوم الأحد، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بحثا خلاله التطورات الإقليمية.

وناقش الجانبان التوترات الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الرئيس الشرع أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بما يسهم في تسوية مختلف الأزمات الإقليمية عبر الوسائل السلمية والحوار، كما حذر الجانبان من مخاطر استمرار التصعيد غير المبرر والاستهداف الذي تتعرض له الدول العربية.

وكان الرئيس الشرع أجرى اليوم وأمس سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من قادة الدول العربية، شدد فيها على موقف سوريا الثابت برفض أي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها تحت أي ذريعة.

وجاءت الاتصالات مع أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.