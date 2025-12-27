غوتيريش يدين التفجير الإرهابي في حمص وينوه بالتزام سوريا بمكافحة الإرهاب

نيويورك-سانا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في حمص، مشدداً على ضرورة تحديد المسؤولين عن الاعتداءات على المدنيين ودور العبادة وتقديمهم إلى العدالة.

وأكد غوتيريش في بيان اليوم أن الهجمات على المدنيين وأماكن العبادة “غير مقبولة”، منوهاً بالتزام سوريا بمكافحة الإرهاب ومحاسبة مرتكبيه.

وتقدم غوتيريش بخالص العزاء لعائلات الضحايا، معرباً عن تعاطفه مع جميع المصابين، متمنياً لهم الشفاء العاجل والكامل.

وأثار التفجير الإرهابي الذي أدى إلى ارتقاء 8 أشخاص وإصابة 18 آخرين موجة واسعة من الإدانات العربية والدولية، حيث أكدت العديد من الدول تضامنها مع سوريا ووقوفها إلى جانبها في الإجراءات التي تتخذها لمكافحة الإرهاب.

