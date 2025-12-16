سوريا تشارك في اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية في تونس

تونس-سانا

شارك المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية علاء برسيلو، في اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية في تونس.

وقال برسيلو في تصريح لـ سانا: إن هذه هي المشاركة الأولى لسوريا في أعمال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية منذ عقد ونصف، مشيراً إلى أن سوريا هي عضو مؤسس في الاتحاد، وبالتالي لا يليق بها التخلف عن ركب الأشقاء العرب في مسيرة تطوير الإعلام العربي ورفع سويته.

وأضاف برسيلو: إن هذا الغياب الطويل فُرض على سوريا بحكم الحرب التي شنها النظام البائد على ماضي وحاضر ومستقبل السوريين، واليوم بعد التحرير نسعى بإعلامنا لكي يكون إعلاماً وطنياً وعربياً بامتياز.

وتابع برسيلو: نسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز التعاون مع الأشقاء العرب في مختلف التلفزيونات والإذاعات والهيئات المشاركة، وذلك عبر حضور كل الفعاليات والاجتماعات والندوات وحتى الدورات والورشات التدريبية.

وتقدم برسيلو بالشكر لاتحاد إذاعات الدول العربية على جهوده الجبارة لخدمة الإعلام العربى والرقي به، وتمنى لهذا الإعلام مزيداً من التقدم والازدهار.

وكانت عقدت في تونس اليوم اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد في دورتها الـ 45، بمشاركة ممثلي الإذاعات والتلفزيونات العربية ووزارات الإعلام ومؤسسات إعلامية عربية ودولية.

وتناقش الجمعية خلال اجتماعاتها سبل تعزيز التعاون الإعلامي العربي المشترك، وتطوير آليات التبادل الإذاعي والتلفزيوني ومواكبة التحولات المهنية والتقنية في المشهد الإعلامي العربي.

يذكر أن اتحاد إذاعات الدول العربية تأسس عام 1969 في الخرطوم بالسودان، بموجب قرار من جامعة الدول العربية لتعزيز التعاون بين الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية، وباشر عمله فعلياً في الـ 9 من شباط 1969، ويوجد مقره الرئيسي في تونس.