أردوغان: سنواصل العمل لإرساء السلام والاستقرار الدائمين في سوريا

أنقرة-سانا

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، عزم بلاده على مواصلة العمل لإرساء السلام والاستقرار الدائمين في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله، في تصريحات عقب اجتماع للحكومة التركية: سنواصل في المرحلة المقبلة العمل لإرساء السلام والاستقرار الدائمين في سوريا عبر الحوار مع كل الأطراف الفاعلة في المنطقة، معرباً عن سروره لاستعادة سوريا علاقاتها الدولية مؤخراً.

وأكد أردوغان أن بلاده تريد الأمن والسلام والاستقرار للجميع في سوريا، داعياً جميع الأطراف فيها مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام البائد للبحث عن سبل للعمل ضمن رؤية مشتركة للمستقبل، مشدداً على وجوب عدم إعطاء أي وزن للإملاءات أو التحريضات التي تصدر عن الذين يضمرون أطماعاً توسعية في منطقتنا.

كما شدد أردوغان على تمسك تركيا بموقفها الحازم بشأن تنفيذ اتفاق الـ 10 من آذار بشأن دمج قوات سوريا الديمقراطية بمؤسسات الدولة السورية، لأنه سيعزز وحدة سوريا وتماسكها وسلامتها، مؤكداً أن أنقرة مستعدة لتقديم كل مساهمة ممكنة لحل هذه المسألة.

وحول الأوضاع في قطاع غزة، أكد أردوغان أن تركيا ستواصل تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين باستخدام كل الإمكانات المتاحة رغم وجود عراقيل مختلفة مصدرها إسرائيل، مشدداً على أن دول المنطقة لن تنعم بالأمن ما دام الاحتلال مستمراً في فلسطين، وما دامت فلسطين تنزف وأراضيها تُغتصَب”.