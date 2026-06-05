مجلس الأعمال السوري الفرنسي يشارك بالقمة الاقتصادية والمصرفية الأوروبية العربية 2026

photo 1 2026 06 05 14 36 25 مجلس الأعمال السوري الفرنسي يشارك بالقمة الاقتصادية والمصرفية الأوروبية العربية 2026

باريس-سانا

شارك عدد من أعضاء مجلس الأعمال السوري الفرنسي في أعمال القمة الاقتصادية والمصرفية الأوروبية العربية 2026، والتي تعقد في باريس تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء مؤسسات مصرفية واقتصادية في عدد من الدول العربية والأوروبية.

وتناقش القمة على مدى يومين، عدداً من الملفات المتعلقة بالاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية والأوروبية، إضافة إلى قضايا القطاع المصرفي، والتحولات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ومواضيع تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في القطاع المالي.

photo 5 2026 06 05 14 36 25 مجلس الأعمال السوري الفرنسي يشارك بالقمة الاقتصادية والمصرفية الأوروبية العربية 2026
photo 6 2026 06 05 14 36 25 مجلس الأعمال السوري الفرنسي يشارك بالقمة الاقتصادية والمصرفية الأوروبية العربية 2026
photo 1 2026 06 05 14 36 25 مجلس الأعمال السوري الفرنسي يشارك بالقمة الاقتصادية والمصرفية الأوروبية العربية 2026
photo 2 2026 06 05 14 36 25 مجلس الأعمال السوري الفرنسي يشارك بالقمة الاقتصادية والمصرفية الأوروبية العربية 2026
photo 3 2026 06 05 14 36 25 مجلس الأعمال السوري الفرنسي يشارك بالقمة الاقتصادية والمصرفية الأوروبية العربية 2026
photo 4 2026 06 05 14 36 25 مجلس الأعمال السوري الفرنسي يشارك بالقمة الاقتصادية والمصرفية الأوروبية العربية 2026
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