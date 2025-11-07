تركيا ترحب برفع اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية من قائمة العقوبات الدولية

أنقرة-سانا

رحبت تركيا، اليوم، بقرار مجلس الأمن الدولي رفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، في بيان نقلته وكالة الأناضول: “نرحب بقرار مجلس الأمن الدولي (2025) الذي يزيل اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية”، مؤكداً عزم بلاده مواصلة دعم رفع كامل العقوبات عن سوريا وتسهيل اندماجها في المجتمع الدولي وضمان الاستقرار والتنمية المستدامة فيها.

وأضاف كتشالي: “سنواصل دعم هذه الخطوة وغيرها من الخطوات المماثلة التي تهدف إلى معالجة الإرث السلبي للفترة السابقة على الإدارة السورية الحالية وشعبها.

وكان مجلس الأمن الدولي، وافق أمس على رفع اسم الرئيس أحمد الشرع من قائمة العقوبات الدولية بعد تصويته لصالح مشروع قرار تقدّمت به الولايات المتحدة.

وحصل مشروع القرار على موافقة 14 عضواً من أعضاء المجلس الـ 15، بينما امتنعت الصين عن التصويت، كما تضمن القرار رفع اسم وزير الداخلية السوري أنس خطاب من القائمة ذاتها.