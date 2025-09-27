خلال لقائه الشيباني.. وزير الخارجية المصري يؤكد دعم بلاده لوحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية

photo 2025 09 27 11 27 17 خلال لقائه الشيباني.. وزير الخارجية المصري يؤكد دعم بلاده لوحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية

القاهرة-سانا

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر اليوم أن الوزير عبد العاطي شدد على دعم مؤسسات الدولة الوطنية في سوريا، بما يضمن استعادة سيادتها الكاملة وصون مقدرات الشعب السوري، مؤكداً أن المسار السياسي بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري يمثِّل ركيزةً أساسيةً لتحقيق الاستقرار المستدام.

وأشار عبد العاطي إلى أن استعادة سوريا لعافيتها ودورها الطبيعي داخل محيطها العربي والإقليمي يُعد هدفاً أساسياً يعزز الأمن القومي العربي، مؤكداً أهمية استمرار جهود مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما جدد الوزير المصري رفض بلاده القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية، محذراً من خطورة محاولات استغلال الأوضاع الراهنة لتبرير التدخلات الخارجية، ومشدداً على أن مصر تواصل في اتصالاتها الإقليمية والدولية التأكيد على ضرورة احترام وحدة سوريا وسيادتها الكاملة، ورفض أي محاولات للمساس بأمنها واستقرارها.

photo 2025 09 27 11 27 30 خلال لقائه الشيباني.. وزير الخارجية المصري يؤكد دعم بلاده لوحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية
مباحثات سورية سعودية لتطوير قطاع النقل البري
سوريا والسعودية توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة
بحضور وزير الأوقاف السوري.. حفل استقبال في مكة المكرمة لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين الشريفين ورؤساء مكاتب شؤون الحجاج
الرئيس الشرع يلتقي ملك إسبانيا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
مسؤولة أممية: سوريا تعاني من احتياجات هائلة ونأمل أن يسهّل رفع العقوبات جهود التعافي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك