رئيسة الجمعية العامة: النقاش مع الشيباني تناول التحديات التي تواجهها سوريا

photo 2025 09 26 23 25 06 رئيسة الجمعية العامة: النقاش مع الشيباني تناول التحديات التي تواجهها سوريا

نيويورك-سانا

أعربت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك عن سرورها بلقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.

وقالت بيربوك في منشور عبر منصة إكس: ” تناولنا في نقاشنا اللحظة التاريخية التي تُمثّلها مشاركة سوريا الأولى في الأسبوع رفيع المستوى بعد سقوط نظام الأسد، والتحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الانتقالية “.

وكان الوزير الشيباني، أجرى خلال الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80 في نيويورك العديد من اللقاءات مع وزراء خارجية عدد من الدول العربية والأجنبية، وممثلي المنظمات الدولية لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجهها سوريا وسبل تجاوزها.

photo 2025 09 26 23 25 03 رئيسة الجمعية العامة: النقاش مع الشيباني تناول التحديات التي تواجهها سوريا
مجلس الوزراء السعودي يدين الانتهاكات الإسرائيلية ويؤكد دعمه لسوريا
مدير عام وكالة سانا: كأس العالم 2030 يفرض تحديات إعلامية جديدة
المجموعتان الأفريقية والعربية بمجلس الأمن تؤكدان دعمهما لسيادة سوريا وضرورة رفع العقوبات الغربية عنها
الرئيس الأوكراني يدعو المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات عن سوريا
السورية للطيران تطلق أولى رحلاتها من مطار حلب إلى مطار دبي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك