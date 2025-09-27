رئيسة الجمعية العامة: النقاش مع الشيباني تناول التحديات التي تواجهها سوريا

نيويورك-سانا

أعربت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك عن سرورها بلقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.

وقالت بيربوك في منشور عبر منصة إكس: ” تناولنا في نقاشنا اللحظة التاريخية التي تُمثّلها مشاركة سوريا الأولى في الأسبوع رفيع المستوى بعد سقوط نظام الأسد، والتحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الانتقالية “.

وكان الوزير الشيباني، أجرى خلال الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80 في نيويورك العديد من اللقاءات مع وزراء خارجية عدد من الدول العربية والأجنبية، وممثلي المنظمات الدولية لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجهها سوريا وسبل تجاوزها.