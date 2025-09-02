فيدان والصفدي يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في سوريا وغزة

أنقرة-سانا

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، تناول خلاله مستجدات الأوضاع في سوريا وقطاع غزة.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول أن المحادثات ركزت على التطورات في جنوب سوريا، إلى جانب مناقشة القضية الفلسطينية والوضع الإنساني المتدهور في غزة، وسط دعوات دولية لتكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية.

ويأتي هذا الاتصال في وقت جدّد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح سابق اليوم، موقف بلاده الثابت إلى جانب سوريا، مؤكداً رفض أنقرة لمحاولات زعزعة الاستقرار وبث الفوضى على الأراضي السورية.

الاتصال بين الوزيرين يأتي ضمن سلسلة تحركات إقليمية تهدف إلى تنسيق المواقف، وتعزيز الاستجابة للأزمات المتفاقمة في المنطقة.