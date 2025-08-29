باراك: الاستقرار في سوريا يتطلب تمكين الاقتصاد

أنقرة-سانا

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك أن الاستقرار في سوريا يتطلب تمكين الاقتصاد فيها.

وفي تغريدة له اليوم عبر منصة X، قال باراك: “يستمر قرار الرئيس الأمريكي الجريء بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا، مع تخفيف وزارة التجارة لضوابط التصدير، ما يسمح بالموافقة على تراخيص أساسية للاتصالات والبنية التحتية والطاقة والطيران وغيرها.. الاستقرار في سوريا يتطلب تمكين الاقتصاد من العمل”.

وكان مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية، أعلن أمس، عن قاعدة تنظيمية جديدة تخفف متطلبات الترخيص الخاصة بالصادرات المدنية إلى سوريا، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية.