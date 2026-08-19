الشيباني يبحث مع عدد من الباحثين والنشطاء والإعلاميين أبرز القضايا الوطنية والإعلامية تاريخ النشر: 2026/08/19 4:10 صباحًا اخر تحديث: 2026/08/19 4:10 صباحًا قائمة الصور 1/11 الوزير الشيباني يلتقي نظيره السعودي في الرياض من أجواء العرض الجماهيري لمباراة المغرب وفرنسا ضمن بطولة كأس العالم 2026 فيضان نهر الكبير الجنوبي يغمر حقول الحمضيات في سهل عكار على الحدود السورية اللبنانية بطرطوس مدير الكلية الحربية يطلع على أجنحة ملتقى “وجهتك الأكاديمية” في مدينة إدلب لقطات تظهر جمال الطبيعة في وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أسعد الشيبانيالقضايا الوطنية والإعلامية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 30 قتيلاً بانهيار منجم للذهب في جمهورية أفريقيا الوسطى أغسطس 19, 2026 أغسطس 19, 2026 أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع أغسطس 19, 2026 أغسطس 19, 2026 الإمارات توقف جميع أنشطتها وتبادلاتها التجارية ومعاملاتها المالية مع إيران أغسطس 19, 2026 أغسطس 19, 2026 الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية أغسطس 19, 2026 أغسطس 19, 2026