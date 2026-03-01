وزير الإعلام حمزة المصطفى يلتقي مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية إبراهيم البواريد

بدء تجمع أبناء الجالية السورية في لندن أمام السفارة السورية تمهيداً لرفع العلم السوري
قوى الأمن الداخلي تعثر على غرفة عمليات في ريف طرطوس تابعة لمجموعة خارجة عن القانون
وزير الإعلام يعقد جلسة حوارية مع إعلاميي إدلب حول تحديات المهنة وآفاق تطويرها
زراعة المحاصيل الشتوية في حقول ريف درعا الغربي
فعالية بدير الزور استذكاراً لشهداء مجزرة حيي الجورة والقصور التي ارتكبها النظام البائد
