معاون وزير الإدارة المحلية: تحديث التشريعات البيئية لمواكبة التعافي وإعادة ‏الإعمار

دمشق-سانا

أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة يوسف شرف أن تحديث ‏التشريعات البيئية لا يهدف إلى فرض قيود إضافية على النشاط الاقتصادي، بل إلى ‏إيجاد إطار قانوني يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الموارد الطبيعية، بما ‏ينسجم مع مرحلة التعافي وإعادة الإعمار التي تشهدها سوريا.‏

وأوضح معاون الوزير في تصريح نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، ‏أن التشريعات الجديدة تسعى إلى تبسيط الإجراءات، وتوضيح الالتزامات البيئية ‏للأنشطة الاقتصادية والمنشآت، وتشجيع الاستثمار المسؤول الذي يعتمد التقنيات ‏النظيفة والاستخدام الكفؤ للموارد، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحد من ‏التلوث واستنزاف الموارد.‏

تعزيز الحوكمة البيئية

وأشار شرف إلى أن تحديث هذه التشريعات سيسهم في تعزيز الحوكمة البيئية، ورفع ‏مستوى الامتثال، وتوفير بيئة استثمارية أكثر استقراراً ووضوحاً، بما يطمئن المستثمر ‏ويضمن في الوقت ذاته حماية صحة المواطنين والبيئة.‏

وبين شرف أهمية هذه المراجعة التشريعية باعتبارها فرصة لترسيخ مفهوم التنمية ‏المستدامة، بحيث تصبح الاعتبارات البيئية جزءاً أساسياً من التخطيط للمشروعات ‏وإعادة الإعمار، وليس مرحلة لاحقة لمعالجة الآثار السلبية، فكلما كانت التشريعات ‏أكثر وضوحاً ومرونة وكفاءة، ازدادت قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز ‏الاقتصاد، وخلق فرص عمل مستدامة.‏

وأكد معاون الوزير على أن الهدف ليس تشديد التشريعات، وإنما تحديثها لتكون أكثر ‏مواكبة للواقع، وأكثر قدرة على دعم الاستثمار المسؤول، وتحسين جودة الحياة، ‏وحماية الموارد الطبيعية، بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ويحفظ حقهم وحق ‏الأجيال القادمة في بيئة سليمة.‏

وتعمل اللجان الفنية والتشريعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة على مراجعة ‏التشريعات البيئية منها قانون البيئة رقم /12/ لعام 2012، وقانون النظافة والجمالية ‏رقم /49/ لعام 2004، والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 الخاص ‏بالأنشطة الاقتصادية والمنشآت إضافة لتحديث الإطار التشريعي لحماية الموارد.‏