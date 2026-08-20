دعوة لتقديم عروض أسعار بالسرعة الكلية لصالح وزارة الطاقة – المؤسسة العامة للجيولوجيا

إعلان تحريري-سانا
تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لمشروع : تقديم و تركيب محولات كهربائية لآبار الضخ – مناجم الشرقية وخنيفيس بالسرعة الكلية للمرة الثانية لصالح وزارة الطاقة – المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، وفقًا للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.
رقم المناقصة: 014-م-2026، تاريخ الإعلان: 20-آب-2026
الشروط العامة:
التأمينات الأولية:
مبلغ وقدره (3,575 $) ثلاثة آلاف و خمسمائة و خمس و سبعون دولا أمريكي فقط لا غير، تُقدم وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد.
التأمينات النهائية:
(10 %) من قيمة العقد تدفع خلال، لصالح الجهة الطالبة.
غرامة التأخير:
واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.
مدة التنفيذ:
/30/ يوماً ميلادياً وفقاً لدفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.
مكان التسليم:
مديريتي مناجم الشرقية و خنيفيس.
الأوراق المطلوبة:
يُقدَّم العرض ضمن مغلفين منفصلين توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (014 – م – 2026) وتاريخها (20-آب- 2026).
1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية. (يعد العرض مرفوضا ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول)
2. المغلف الثاني: العرض المالي.
لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات.
مكان الحصول على دفاتر الشروط:
مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد – الطابق الأول ضمن مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.
سعر الإضبارة:
(50 $) خمسون دولار امريكي لا غـير . علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.
موعد إغلاق المناقصة:
تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الإثنين الواقع في (31 آب 2026).
عنوان تسليم العروض:
تُسلّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى: مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.
أرقام التواصل:
يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.