دعوة لتقديم عروض أسعار بالسرعة الكلية لصالح وزارة الصحة – مشفى حلب لأمراض و جراحة القلب

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لمشروع: مواد ومستهلكات مخبر القلبية لصالح وزارة الصحة – مشفى حلب لأمراض و جراحة القلب و بالسرعة الكلية، وفقًا للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

رقم المناقصة: 084-ع-2026 ، تاريخ الإعلان: 20-آب-2026.

الشروط العامة:

التأمينات الأولية:

مجزئة حسب دفاتر الشروط ، تُقدم وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد.

التأمينات النهائية:

/10%/ من قيمة العقد، تُدفع خلال /أسبوع واحد/ لصالح الجهة الطالبة.

غرامة التأخير:

/0.001/ واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

حسب دفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.

المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:

/60/ يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

مستودع مخبر الهيئة العامة لمستشفى حلب لأمراض و جراحة القلب.

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن ثلاث مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (084 – ع – 2026) وتاريخها (20-آب- 2026).

1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية.

(يعد العرض مرفوضا ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول).

2. المغلف الثاني: العرض الفني.

3. المغلف الثالث: العرض المالي.

(لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات).

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

(5,000 ل . س) خمسة ألاف ليرة سورية فقط لاغير. علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الواقع في (30-آب-2026).

عنوان تسليم العروض:

تُسلَّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى: مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.