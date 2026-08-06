“قافلة فلسطين البرية” تصل إلى مدينة غازي عنتاب التركية ضمن رحلتها الدولية المتجهة إلى فلسطين

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المجلس المحلي في مدينة سقبا بالغوطة الشرقية يقيم إفطاراً جماعياً لجرحى الثورة
النقاط التي كان يتمركز بها عناصر تنظيم قسد في ريف ديرالزور وهي حاجز حطلة والجسر المعلق
استمرار وصول الأصول العسكرية التابعة للدفاع إلى ديرالزور للمشاركة بعمليات الإنقاذ والنقل
معاناة الأهالي في الانتقال من مدينة الطبقة إلى الرقة بسبب تفجير الجسور
وقفة شعبية في خان شيخون بريف إدلب حداداً على ضحايا مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد قبل 8 أعوام
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