“قافلة فلسطين البرية” تصل إلى مدينة غازي عنتاب التركية ضمن رحلتها الدولية المتجهة إلى فلسطين تاريخ النشر: 2026/08/06 11:25 مساءً اخر تحديث: 2026/08/06 11:41 مساءً قائمة الصور 1/6 المجلس المحلي في مدينة سقبا بالغوطة الشرقية يقيم إفطاراً جماعياً لجرحى الثورة النقاط التي كان يتمركز بها عناصر تنظيم قسد في ريف ديرالزور وهي حاجز حطلة والجسر المعلق استمرار وصول الأصول العسكرية التابعة للدفاع إلى ديرالزور للمشاركة بعمليات الإنقاذ والنقل معاناة الأهالي في الانتقال من مدينة الطبقة إلى الرقة بسبب تفجير الجسور وقفة شعبية في خان شيخون بريف إدلب حداداً على ضحايا مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد قبل 8 أعوام صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:غازي عنتابفلسطينقافلة فلسطين البرية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك إدانات عربية للاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية أغسطس 8, 2026 أغسطس 8, 2026 اليوم الدولي للشعوب الأصلية.. حقوق مهددة وتراث حي أغسطس 8, 2026 أغسطس 8, 2026 مضيق هرمز.. تقدم في المحادثات وسط اشتراطات إيرانية لإعادة الملاحة أغسطس 8, 2026 أغسطس 8, 2026 العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لتهديد أمن دول الجوار أغسطس 8, 2026 أغسطس 8, 2026