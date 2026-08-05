لقطات من العرضين الفني والمرئي خلال حفل افتتاح مطار دير الزور الدولي تاريخ النشر: 2026/08/05 10:25 مساءً اخر تحديث: 2026/08/05 10:25 مساءً قائمة الصور 1/5 غرفة صناعة حلب تلتقي الصناعيين لمناقشة واقع القطاع والإجراءات اللازمة لتطوير العملية الإنتاجية وزراء الدفاع والطاقة والصحة يعزون بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات بمناسبة الذكرى الـ 14 للثورة السورية.. مسير للكشافة الأهلية السورية في إدلب لقطات لانتشار قوى الأمن الداخلي في حي الأشرفية بمدينة حلب. تضرر أكثر من 10 آلاف دونم من الأراضي الزراعية بدير الزور جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حفل افتتاح مطار دير الزور الدوليدير الزور مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك عودة الأوكراني مودريك إلى تشلسي بعد تبرئته من قضية المنشطات أغسطس 5, 2026 أغسطس 5, 2026 أردوغان: مشروع قانون”تعزيز التضامن الوطني” خطوة لإنهاء تهديد الإرهاب وترسيخ الاستقرار في ترك أغسطس 5, 2026 أغسطس 5, 2026 منتخب سوريا للشباب بكرة القدم يخسر ودياً أمام البحرين أغسطس 5, 2026 أغسطس 5, 2026 هيئة التجارة البحرية البريطانية تتلقى بلاغاً عن انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل عدن أغسطس 5, 2026 أغسطس 5, 2026