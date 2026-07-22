وقفة لأهالي المعتقلين بسجون الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر الأندوف بريف القنيطرة الشمالي تاريخ النشر: 2026/07/22 1:45 مساءً اخر تحديث: 2026/07/22 1:45 مساءً قائمة الصور 1/8 لليوم الـ 191… قوات الاحتلال تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة أمطار في ريف القنيطرة الجنوبي بعد تأثر المنطقة بالمنخفض الجوي بدء الامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية بمدارس التعليم الأساسي والثانوي للفصل الثاني مديرية الشؤون المدنية في القنيطرة تستأنف تقدّيم خدماتها للمواطنين المراحل النهائية من أعمال تجهيز المكتب القنصلي في محافظة إدلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الاحتلال الإسرائيليالقنيطرةمقر الأندوفوقفة لأهالي المعتقلين مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الركن البدوي في معرض “ناس تكس”.. إحياء للموروث وحماية للهوية السورية يوليو 22, 2026 يوليو 22, 2026 8 وقفة لأهالي المعتقلين بسجون الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر الأندوف بريف القنيطرة الشمالي يوليو 22, 2026 يوليو 22, 2026 علماء صينيون يطورون بلاستيكاً صديقاً للبيئة بقدرة عالية على التحلل السريع يوليو 22, 2026 يوليو 22, 2026 الحلزون”سنيلور سويفت” يتوج ببطولة العالم لسباق الحلزونات في بريطانيا يوليو 22, 2026 يوليو 22, 2026