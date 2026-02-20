صلاة التراويح في مسجد عثمان بن عفان في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي

من أعمال ورشة مبادئ الاقتصاد ضمن فعاليات مؤتمر الحوار الوطني السوري
جولة تفقدية لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر خليل الحسن ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن على أسواق مدينة إدلب وأفرانها ويلتقيان بالأهالي
بمناسبة يوم المرور العالمي، مسير دراجات لشرطة المرور في حلب وتوزيع الورود على السائقين
“سوريا تتنفس الحرية” مهرجان ثقافي في مدينة إسطنبول التركية بمشاركة عشرات الفنانين السوريين
احتفال أهالي حي بابا عمرو في حمص في الذكرى الأولى للنصر والتحرير
