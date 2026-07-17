بحضور القنصل السوري العام في إسطنبول نظم الاتحاد العام لطلبة سوريا حفل تخريج دفعة بشائر الشام تاريخ النشر: 2026/07/17 8:08 مساءً اخر تحديث: 2026/07/17 8:11 مساءً قائمة الصور 1/5 نادي اليرموك يفوز على الجلاء ضمن مباريات المرحلة الثالثة من الدوري السوري للرجال درجة أولى قسم الغاز في معمل “سادكوب” بانياس يستأنف عمله بعد التوقف الذي نتج عن هجمات فلول النظام البائد. مبادرة في مدينة تل أبيض شمال الرقة لدعم مرضى السرطان وتأمين احتياجاتهم بمناسبة ذكرى النصر والتحرير…مسير شعبي من حي القرابيص باتجاه حي الخالدية في حمص من أجواء اليوم الثاني لمعرض دمشق الدولي للكتاب بدورته الاستثنائية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:القنصل السوري العام في إسطنبولبشائر الشامخالد الهنداوي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط سد رويحينة بريف القنيطرة يوليو 17, 2026 يوليو 17, 2026 القوات الأمريكية تعلن تدمير برج مراقبة بحري إيراني قرب بحر عُمان يوليو 17, 2026 يوليو 17, 2026 قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعدد من الدول العربية يوليو 17, 2026 يوليو 17, 2026 صادرات السجاد التركي تتجاوز 1.25 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري يوليو 17, 2026 يوليو 17, 2026