وحدات من الجيش العربي السوري تطلق مدفع رمضان في حمص إيذاناً بحلول موعد الإفطار

عدلية حمص تباشر تنفيذ المرسوم رقم 39 لعام 2026 والقاضي بمنح عفو عام
تفكيك طائرات مسيرة ملغمة وقذائف تركها تنظيم قسد وراءه في حي الشيخ مقصود بحلب
عروض سينمائية في مهرجان السلام تحتفي بإبداعات الشباب وشغفهم السينمائي
فريق من الدفاع المدني يجري مسحاً عن الذخائر غير المنفجرة في مستشفى معرة النعمان الوطني
مظاهرة في مدينة معضمية الشام بريف دمشق نصرة لأهالي غزة وتنديداً بالجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحقهم
