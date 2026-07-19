الطاقة السورية تكثّف الرقابة على محطات الوقود لضمان مطابقة المشتقات للمواصفات

دمشق-سانا



كثّفت فرق مديريات خدمات الطاقة في المحافظات اليوم الأحد، رقابتها على محطات الوقود، عقب ورود شكاوى تتعلق بمواصفات البنزين في بعض المحطات، وذلك عبر تتبّع حركة المشتقات النفطية منذ خروجها من المصافي حتى وصولها إلى محطات الوقود، وسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.



وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام، أنه عند ثبوت أي مخالفة تُحال العينات إلى المخابر المتخصصة، وتُحجز الكميات المخالفة ليصار إلى معالجتها قبل إعادة طرحها في الأسواق، مع تنظيم الضبط القانوني بحق كل من يثبت تلاعبه بالمشتقات النفطية.



وقالت الوزارة: إن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الطاقة، الذي شدد على أنه لا حماية لأحد على حساب المواطن، وأن أي مخالفة ستواجه بحزم وفق القانون، بما يضمن وصول محروقات مطابقة للمواصفات إلى المستهلكين.



وكان وزير الطاقة محمد البشير قد وجّه أمس السبت مديريات خدمات الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة على المشتقات النفطية وسحب عينات من محطات الوقود، على خلفية شكاوى تتعلق بمواصفات البنزين المباع في بعض المحطات.