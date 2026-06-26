فرق الدفاع المدني بدير الزور تقوم بأعمال البحث عن أحد الشبان بعد غرقه في نهر الفرات

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الجيش العربي السوري يؤدي مهامه على الحدود الغربية لسوريا رغم تساقط الثلوج وانخفاض الحرارة
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انتشار قوات إدارة الأمن العام في مدينة بانياس حفاظاً على سلامة المواطنين وملاحقة فلول ميليشيات النظام البائد
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