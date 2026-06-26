فرق الدفاع المدني بدير الزور تقوم بأعمال البحث عن أحد الشبان بعد غرقه في نهر الفرات تاريخ النشر: 2026/06/26 3:21 مساءً اخر تحديث: 2026/06/26 3:21 مساءً قائمة الصور 1/4 الجيش العربي السوري يؤدي مهامه على الحدود الغربية لسوريا رغم تساقط الثلوج وانخفاض الحرارة من احتفالية تلكلخ بريف حمص الغربي إحياءً للذكرى الخامسة عشرة لانطلاق الثورة السورية جهود ميدانية مكثفة في قرى وبلدات جبل الأكراد بريف اللاذقية لإزالة الركام وتهيئة البنية التحتية انتشار واسع لقوات إدارة الأمن العام في أحياء دمشق القديمة انتشار قوات إدارة الأمن العام في مدينة بانياس حفاظاً على سلامة المواطنين وملاحقة فلول ميليشيات النظام البائد صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الدفاع المدني السوريدير الزور مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك البيت الأبيض يتجه لإغلاق باب اللجوء نهائياً بعد قرار قضائي يمهّد لترحيل مئات الآلاف يونيو 26, 2026 يونيو 26, 2026 بريطانيا تؤكد دعمها لمسار العدالة الانتقالية في سوريا وتثّمن جهود الهيئات الوطنية يونيو 26, 2026 يونيو 26, 2026 “رحلة تدمر – من الذاكرة الأليمة إلى العدالة”.. فعالية لإحياء ذكرى مجزرة سجن تدمر يونيو 26, 2026 يونيو 26, 2026 مركز تجاري في موسكو يطلق أول بركة صيد داخلية في العالم ضمن تجربة ترفيهية غير تقليدية يونيو 26, 2026 يونيو 26, 2026