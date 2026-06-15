لقطات جوية تظهر الحالة الجوية السائدة في ريف اللاذقية

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لقطات جوية تظهر الحالة الجوية السائدة في ريف اللاذقية.

لقطات لمدينة مسكنة بريف حلب الشرقي بعد طرد ميليشيات PKK الإرهابية وسيطرة الجيش السوري عليها
فرق البحث والإنقاذ في الدفاع المدني السوري أثناء عملها لإنقاذ العالقين تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة عالم السحر بريف حلب الجنوبي
لقطات لحقول القمح والشعير في ريف إدلب قبل موسم الحصاد
تشييع عدد من شهداء الجيش السوري الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم الوطني في الجزيرة السورية
لقطات لبعض الذخائر والأسلحة والحبوب المخدرة التي عثرت عليها قوات الجيش داخل أوكار ميليشيا حزب الله بقرية حوش السيد علي بريف القصير غرب حمص
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