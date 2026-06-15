لقطات جوية تظهر الحالة الجوية السائدة في ريف اللاذقية تاريخ النشر: 2026/06/15 12:50 مساءً اخر تحديث: 2026/06/15 12:50 مساءً قائمة الصور 1/4 لقطات جوية تظهر الحالة الجوية السائدة في ريف اللاذقية. لقطات لمدينة مسكنة بريف حلب الشرقي بعد طرد ميليشيات PKK الإرهابية وسيطرة الجيش السوري عليها فرق البحث والإنقاذ في الدفاع المدني السوري أثناء عملها لإنقاذ العالقين تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة عالم السحر بريف حلب الجنوبي لقطات لحقول القمح والشعير في ريف إدلب قبل موسم الحصاد تشييع عدد من شهداء الجيش السوري الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم الوطني في الجزيرة السورية لقطات لبعض الذخائر والأسلحة والحبوب المخدرة التي عثرت عليها قوات الجيش داخل أوكار ميليشيا حزب الله بقرية حوش السيد علي بريف القصير غرب حمص صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الحالة الجويةريف اللاذقية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك دورة تدريبية في ريف دمشق لتطوير برنامج التحسين الوراثي للثروة الحيوانية يونيو 15, 2026 يونيو 15, 2026 تنفيذ أعمال صيانة وتجميل حدائق ومساحات خضراء في حمص يونيو 15, 2026 يونيو 15, 2026 النادي الصيفي في حمص يفتح أبوابه لتنمية مواهب الأطفال واليافعين يونيو 15, 2026 يونيو 15, 2026 بيع نسخة نادرة من لعبة “سوبر ماريو بروس” بـ 3 ملايين دولار في مزاد أمريكي يونيو 15, 2026 يونيو 15, 2026