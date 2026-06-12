الجسور الحجرية القديمة في محافظة القنيطرة.. شواهد أثرية على عمق الحضارات التي مرت بالمنطقة تاريخ النشر: 2026/06/12 6:41 مساءً اخر تحديث: 2026/06/12 6:41 مساءً قائمة الصور 1/5 تكريم المشاركين في فعالية “آيات بينات” للسرد القرآني في القنيطرة مشاهد لسد طرجانو في منطقة الحفة بريف اللاذقية تظهر ارتفاع منسوب السد بعد الهطولات المطرية حملة لإنارة شوارع بلدة جبا وقرية ممتنة بريف القنيطرة بالطاقة الشمسية غمر مياه السيول مخيم كراج سجو والطريق الرئيسي لمنفذ السلامة الحدودي جراء الأمطار الغزيرة انطلاق مهرجان ربيع حماة بحضور وزير الإعلام حمزة المصطفى وشخصيات اجتماعية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الجسور الحجرية القديمةالقنيطرة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مشاهد جوية للغيوم وهي تعانق قمة تشالما في ريف اللاذقية الشمالي يونيو 12, 2026 يونيو 12, 2026 تزويد مجلس مدينة حماة بالمجبول الزفتي لاستكمال صيانة الشوارع ومعالجة الحفر يونيو 12, 2026 يونيو 12, 2026 باريس تستضيف مؤتمراً دولياً لإحياء حل الدولتين وسط تحديات متصاعدة يونيو 12, 2026 يونيو 12, 2026 بطولة للشطرنج في إدلب لاختيار أعضاء منتخب المحافظة يونيو 12, 2026 يونيو 12, 2026