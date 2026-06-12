الجسور الحجرية القديمة في محافظة القنيطرة.. شواهد أثرية على عمق الحضارات التي مرت بالمنطقة

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تكريم المشاركين في فعالية “آيات بينات” للسرد القرآني في القنيطرة
مشاهد لسد طرجانو في منطقة الحفة بريف اللاذقية تظهر ارتفاع منسوب السد بعد الهطولات المطرية
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غمر مياه السيول مخيم كراج سجو والطريق الرئيسي لمنفذ السلامة الحدودي جراء الأمطار الغزيرة
انطلاق مهرجان ربيع حماة بحضور وزير الإعلام حمزة المصطفى وشخصيات اجتماعية
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