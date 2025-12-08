انطلاق مسير لمحامي سوريا من ساحة المرجة بدمشق باتجاه ساحة الأمويين للمشاركة في الاحتفالات منذ 5 دقائق قائمة الصور 1/4 النافذة الواحدة في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب تواصل استقبال طلبات الصناعيين، ومنحهم الثبوتيات اللازمة لترخيص منشآتهم الخاصة افتتاح غرفة عمليات جراحة الفكين في كلية طب الأسنان بجامعة حلب بحضور رئيس جامعة حلب وعميد كلية طب الأسنان وزارة الأوقاف تبدأ أعمال إعادة تأهيل جامع علي بن أبي طالب في مدينة معرة النعمان بريف إدلب دخول قافلة المساعدات الرابعة إلى مدينة السويداء عبر معبر بصرى الشام الإنساني مع اقتراب عيد الفطر السعيد.. انتشار عناصر شرطة المرور في شوارع طرطوس لتخفيف الازدحامات المرورية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:ساحة المرجة بدمشقعيد التحريرمحامو سوريا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك إطلاق أول هاتف ذكي يعمل ذاتياً بالكامل بالذكاء الاصطناعي في الصين منذ 3 دقائق مشاهد للعرض العسكري لقوات وزارة الدفاع على أوتستراد المزة بدمشق منذ 4 دقائق 4 انطلاق مسير لمحامي سوريا من ساحة المرجة بدمشق باتجاه ساحة الأمويين للمشاركة في الاحتفالات منذ 5 دقائق في ذكرى التحرير.. بريطانيا وأذربيجان تؤكدان التزامهما بدعم سوريا في رحلة الاستقرار والازدهار منذ 7 دقائق