انطلاق مسير لمحامي سوريا من ساحة المرجة بدمشق باتجاه ساحة الأمويين للمشاركة في الاحتفالات

قائمة الصور 1/4
النافذة الواحدة في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب تواصل استقبال طلبات الصناعيين، ومنحهم الثبوتيات اللازمة لترخيص منشآتهم الخاصة
افتتاح غرفة عمليات جراحة الفكين في كلية طب الأسنان بجامعة حلب بحضور رئيس جامعة حلب وعميد كلية طب الأسنان
وزارة الأوقاف تبدأ أعمال إعادة تأهيل جامع علي بن أبي طالب في مدينة معرة النعمان بريف إدلب
دخول قافلة المساعدات الرابعة إلى مدينة السويداء عبر معبر بصرى الشام الإنساني
مع اقتراب عيد الفطر السعيد.. انتشار عناصر شرطة المرور في شوارع طرطوس لتخفيف الازدحامات المرورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك