الجالية السورية في فرنسا تنظم احتفالاً بمناسبة مرور عام على تحرير سوريا منذ ساعة واحدة قائمة الصور 1/6 وقفة احتجاجية لعشرات السوريين في مدينة لاهاي بهولندا تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا بعد توقفه لسنوات.. مكتب بريد الأنصاري بمدينة حلب يعود لتقديم خدماته للمواطنين الاحتفال بإطلاق صندوق التنمية السوري، وفتح باب التبرع لليوم الثاني في طرطوس انتشار قوى الأمن الداخلي على مشارف محافظة السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار وحماية الأهالي اليوم الأخير من عمليات التسوية لعناصر النظام البائد في مدينة اللاذقية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الجالية السورية في فرنساتحرير سوريا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك حرس الحدود يلقي القبض على 5 أشخاص حاولوا دخول الأراضي السورية بطريقة غير قانونية منذ 22 دقيقة نادي السيارات السوري يتوج أبطال سوريا لسباقات السرعة والدريفت منذ 28 دقيقة الاتحاد الأوروبي: احترام سيادة الصومال ووحدته أمر أساسي لتحقيق الاستقرار في القرن الأفريقي منذ 38 دقيقة حرفيون في معرض “نصرنا أعياد”: حضور المهن التراثية يعكس أصالة سوريا وحضارتها منذ 40 دقيقة