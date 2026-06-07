من أجواء سير العملية الامتحانية لشهادة التعليم الأساسي في القنيطرة

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من أجواء سير العملية الامتحانية لشهادة التعليم الأساسي في القنيطرة.

احتفالية لطلاب المدارس في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بمناسبة ذكرى النصر والتحرير.
أسواق مدينة المليحة في ريف دمشق قُبيل موعد الإفطار
اختتام حملة ريفنا أخضر في ريف دمشق بتسليم نحو 6000 شتلة حراجية
أهالي بلدة غانم العلي في ريف الرقة الشرقي يحتفلون بعد بسط الجيش العربي السوري سيطرته عليها
استمرار عملية التسوية لعناصر النظام البائد في مراكز التسوية بمختلف المحافظات
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