من أجواء سير العملية الامتحانية لشهادة التعليم الأساسي في القنيطرة تاريخ النشر: 2026/06/07 9:09 صباحًا اخر تحديث: 2026/06/07 9:09 صباحًا قائمة الصور 1/6 من أجواء سير العملية الامتحانية لشهادة التعليم الأساسي في القنيطرة. احتفالية لطلاب المدارس في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بمناسبة ذكرى النصر والتحرير. أسواق مدينة المليحة في ريف دمشق قُبيل موعد الإفطار اختتام حملة ريفنا أخضر في ريف دمشق بتسليم نحو 6000 شتلة حراجية أهالي بلدة غانم العلي في ريف الرقة الشرقي يحتفلون بعد بسط الجيش العربي السوري سيطرته عليها استمرار عملية التسوية لعناصر النظام البائد في مراكز التسوية بمختلف المحافظات صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:القنيطرةامتحانات لشهادة التعليم الأساسي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 6 من أجواء سير العملية الامتحانية لشهادة التعليم الأساسي في القنيطرة يونيو 7, 2026 يونيو 7, 2026 الحرارة حول معدلاتها وأجواء ربيعية حارة نسبياً في معظم المناطق السورية يونيو 7, 2026 يونيو 7, 2026 الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيّرتين إيرانيتين في مضيق هرمز يونيو 7, 2026 يونيو 7, 2026 إطلاق نار قرب مهرجان في أوهايو الأمريكية يسفر عن إصابات يونيو 7, 2026 يونيو 7, 2026