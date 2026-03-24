قوة للاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات تفتيش في قرية المشيرفة بريف القنيطرة

ارشيفية

القنيطرة-سانا

أوقفت دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدداً من السيارات والمارة عند جسر قرية المشيرفة، بريف القنيطرة الشمالي، وعمدت إلى إجراء عمليات تفتيش.

وذكر مراسل سانا، أن التفتيش الذي طال مجموعة من الشبان، تخلله إطلاق عناصر الدورية النار على عدد من المدنيين في المنطقة، دون تسجيل إصابات.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، وتنفيذ مداهمات واعتقالات، وتجريف أراض.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.

