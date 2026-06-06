لقطات من امتحانات الشهادة الثانوية في مختلف المحافظات السورية

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حركة نزوح وتهجير قسري لعشائر البدو في ريف السويداء بعد اعتداءات نفذتها مجموعات خارجة عن القانون
أعضاء الهيئة الناخبة في السفيرة بريف حلب يشاركون بفعالية في انتخابات مجلس الشعب
الحياة تعود إلى أسواق مدينة مسكنة في حلب بعد انسحاب تنظيم “قسد” وبسط الجيش السوري الأمن فيها
أعضاء الهيئة الناخبة في المركز الانتخابي بمدينة درعا يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب
أعضاء الهيئة الناخبة لانتخابات مجلس الشعب بدائرة حماة يستمعون إلى برامج المرشحين
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