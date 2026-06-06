لقطات من امتحانات الشهادة الثانوية في مختلف المحافظات السورية تاريخ النشر: 2026/06/06 10:24 صباحًا اخر تحديث: 2026/06/06 10:56 صباحًا قائمة الصور 1/8 حركة نزوح وتهجير قسري لعشائر البدو في ريف السويداء بعد اعتداءات نفذتها مجموعات خارجة عن القانون أعضاء الهيئة الناخبة في السفيرة بريف حلب يشاركون بفعالية في انتخابات مجلس الشعب الحياة تعود إلى أسواق مدينة مسكنة في حلب بعد انسحاب تنظيم “قسد” وبسط الجيش السوري الأمن فيها أعضاء الهيئة الناخبة في المركز الانتخابي بمدينة درعا يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب أعضاء الهيئة الناخبة لانتخابات مجلس الشعب بدائرة حماة يستمعون إلى برامج المرشحين صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:امتحانات الشهادة الثانوية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الفيحاء تحتضن “كلاسيكو” السلة السورية بين الوحدة وأهلي حلب يونيو 6, 2026 يونيو 6, 2026 مقتل عدد من عناصر الجيش اللبناني بينهم ضابط جراء غارة إسرائيلية يونيو 6, 2026 يونيو 6, 2026 اللجاة.. متحف بازلتي مفتوح يعيد حضوره على خارطة التراث العالمي عبر إيسيسكو يونيو 6, 2026 يونيو 6, 2026 ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 72.961 قتيلاً و173.092مصاباً يونيو 6, 2026 يونيو 6, 2026