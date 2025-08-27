قافلة مساعدات مؤلفة من 31 شاحنة محملة بمواد غذائية وصحية وطبية متوجهة إلى السويداء منذ 3 دقائق قائمة الصور 1/7 المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية في وزارة الإعلام تواصل منح تصاريح العمل للصحفيين والإعلاميين في الداخل السوري وللوفود الصحفية الخارجية صلاة عيد الفطر المبارك في بلدة جسرين بريف دمشق الطوائف المسيحية بدمشق تحتفل بـ”أحد الشعانين” وتقيم الصلوات والقداديس تخريج دفعة جديدة من منتسبي قوات إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية جولة لعناصر الرقابة التموينية على الأسواق الشعبية ومحلات اللحوم في طرطوس.. وإغلاق عدد من المحال المخالفة الوسوم:السويداءقافلة مساعدات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 7 قافلة مساعدات مؤلفة من 31 شاحنة محملة بمواد غذائية وصحية وطبية متوجهة إلى السويداء منذ 3 دقائق احتجاج داخل مقر مايكروسوفت ضد تعاونها مع إسرائيل في عدوانها على غزة منذ 40 دقيقة الصليب الأحمر يشدد على حماية المرافق الطبية والصحفيين في غزة منذ 45 دقيقة الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 27 من آب 2025 منذ ساعتين النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: