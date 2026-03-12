لقطات من داخل سوق الطويل الأثري بحماة مع اقتراب عيد الفطر تاريخ النشر: 2026/03/12 5:54 مساءً اخر تحديث: 2026/03/12 5:54 مساءً قائمة الصور 1/3 من احتفالات الأهالي في مدينة الطبقة غربي الرقة بعد سيطرة الجيش العربي السوري على المدينة ضمن مبادرة حماة تنبض من جديد.. إزالة الحواجز الإسمنتية التي وضعها النظام البائد أمام مبنى الأمن العسكري سابقاً على طريق حمص حماة البدء بأعمال الهدم والترحيل لأجزاء من الجامع الكبير في سراقب بريف إدلب تمهيداً لإعادة بنائها تجمع لأهالي حماة في ساحة العاصي للمشاركة بحفل إطلاق صندوق التنمية السوري بعد سنوات من قصف النظام البائد لأحيائها حملة دير العز تعيد الأمل لأهالي دير الزور صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حماةسوق الطويل الأثري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن غير جاهزة حالياً لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز مارس 12, 2026 مارس 12, 2026 12 شركة عربية وأجنبية تتقدم للاستثمار في معملي إسمنت المسلمية وعدرا مارس 12, 2026 مارس 12, 2026 تركيا تدين الهجمات الإسرائيلية على لبنان مارس 12, 2026 مارس 12, 2026 التوتر الإقليمي يزيد الضغوط على القطاع الزراعي السوري رغم استمرار الإنتاج مارس 12, 2026 مارس 12, 2026