لقطات من داخل سوق الطويل الأثري بحماة مع اقتراب عيد الفطر

قائمة الصور 1/3
من احتفالات الأهالي في مدينة الطبقة غربي الرقة بعد سيطرة الجيش العربي السوري على المدينة
ضمن مبادرة حماة تنبض من جديد.. إزالة الحواجز الإسمنتية التي وضعها النظام البائد أمام مبنى الأمن العسكري سابقاً على طريق حمص حماة
البدء بأعمال الهدم والترحيل لأجزاء من الجامع الكبير في سراقب بريف إدلب تمهيداً لإعادة بنائها
تجمع لأهالي حماة في ساحة العاصي للمشاركة بحفل إطلاق صندوق التنمية السوري
بعد سنوات من قصف النظام البائد لأحيائها حملة دير العز تعيد الأمل لأهالي دير الزور
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك