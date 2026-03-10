رش الأسمدة لتحسين إنتاج محصول القمح في ريف الرقة الشرقي

قائمة الصور 1/4
أسواق مدينة قباسين في ريف حلب قُبيل الإفطار
من أجواء بطولة النصر لفروسية القفز على الحواجز، والتي أقيمت اليوم في نادي الفروسية بالديماس بريف دمشق بمشاركة أكثر من 70 فارساً وفارسة بمعظم الفئات.
عرض عسكري لقوات الجيش العربي السوري في مدينة طيبة الأمام بريف حماة بمناسبة ذكرى تحرير سوريا
استمرار عناصر النظام البائد بتسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة والعهد التي بحوزتهم بأحد مراكز حمص
وقفة في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي تأكيداً على وحدة الشعب السوري
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك