مديرية الأمن الداخلي في دوما تقيم مأدبة إفطار جماعي وجلسة حوار لأعيان ووجهاء المنطقة تاريخ النشر: 2026/03/09 11:19 مساءً اخر تحديث: 2026/03/09 11:19 مساءً قائمة الصور 1/3 وزارة الاتصالات والتقانة تنظم قمة الشركات الناشئة تحت عنوان “نحو آفاق جديدة بحلول مبتكرة” عدسة سانا ترصد جمال الطبيعة والمواقع الأثرية في جزيرة أرواد بعد التحرير من أجواء التحضيرات في ساحة الساعة الجديدة بحمص للاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية بدء عودة حركة الأسواق والحياة الطبيعية إلى مدينة جبلة بريف اللاذقية بعد تمشيطها من فلول النظام البائد وبسط الأمان في جميع أحيائها احتفالات أهالي حلب في ساحة سعد الله الجابري بعد إلقاء الرئيس الشرع كلمته في نيويورك صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:ريف دمشقمأدبة إفطار جماعي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك أفريقيا في مرمى تداعيات الحرب.. سياسة حذرة وقلق متصاعد مارس 10, 2026 مارس 10, 2026 ملك البحرين يبحث هاتفياً مع قائد الجيش الباكستاني مستجدات الأوضاع في المنطقة مارس 10, 2026 مارس 10, 2026 وفد سوريا يشارك بأعمال الدورة الـ69 للجنة المخدرات بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا مارس 9, 2026 مارس 9, 2026 البرلمان الأوروبي يحذر من تداعيات الهجمات الإيرانية على أمن الطاقة مارس 9, 2026 مارس 9, 2026