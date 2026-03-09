لقطات تظهر الدمار في قرية أبو طلطل بريف حلب الشرقي جراء قصف النظام البائد

قائمة الصور 1/9
لقطات لـ سانا من داخل مصرف سوريا المركزي… عمل دؤوب لخدمة المواطنين وتلبية طلباتهم
تجهيز حافلات بالقرب من دوار الليرمون بحلب تمهيداً لنقل عناصر تنظيم قسد إلى شمال شرق البلاد
بريد حلب يبدأ تسليم رواتب تشرين الأول للمتقاعدين ويعلن عن خطط لتوسعة خدماته
عدد من الأهالي يتجمعون عند الممر الإنساني في قرية حميمة بانتظار خروج ذويهم من مدينة دير حافر
من مشاركة وزير الخارجية أسعد الشيباني في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة مكة المكرمة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك